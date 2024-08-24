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    Семак: Поставили Вендела в старт, чтобы понять, насколько его хватит

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мы провели уже достаточное количество матчей в сезоне, чтобы почувствовать игровой тонус. Мы себя заранее не записывали в чемпионы, это больше дело рук журналистов, которые после одной‑двух крупных побед сразу поют дифирамбы и вешают медали.

    Мы прекрасно понимаем, что сезон будет сложным. Кардинально у нас ничего не изменилось в составе в сравнении с прошлым сезоном, который был сложным. Да, Глушенков ярко начал, но у нас все тот же состав. Нельзя сказать, что мы на голову сильнее остальных.

    Готовимся к каждому матчу и понимаем, что будут как удачные, так и неудачные матчи. В первых матчах сезона была отличная реализация, все залетало. В матче с "Химками", к сожалению, мы не забили то, что должны были забивать. Это футбол.

    Вендел? Мы с осторожностью относимся к этому. Да, то, что он сможет сыграть, — это плюс для "Зенита". Это очень важный футболист. Но, с другой стороны, мы понимаем, что игрового тонуса ему не хватает. Поэтому мы поставили его в стартовый состав, чтобы понять, насколько его хватит», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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