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    Футбол, Грузия. Высшая лига, Самтредиа — Гагра. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол
    В 16:00 24.08.2024 Самтредиа и Гагра сыграют матч в Высшей лиге Грузии.

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    Самтредиа — Гагра

    Последний матч: «Гагра» — «Самтредиа» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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