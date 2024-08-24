В 16:30 24.08.2024 РБ Лейпциг и Бохум сыграют матч в чемпионате Германии по футболу.

РБ Лейпциг — Бохум

Последний матч: «Бохум» — «РБ Лейпциг» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бохум» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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