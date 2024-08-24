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    Мостовой: Предполагаю, что «Зениту» есть что доказывать

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в шестом туре РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    По словам Мостового, ему будет интересно посмотреть на команду Деяна Станковича на фоне серьезного соперника.

    «У "Зенита" отсутствуют два лучших игрока чемпионата — Глушенков и Вендел. Из-за этого явного фаворита в матче нет, но я бы оценил шансы как 55 на 45 в пользу хозяев. Здесь важный фактор — домашний стадион. К тому же у "Зенита" на скамейке сидят 15 человек, которые в любой момент готовы выйти на замену и усилить игру. Понятно, что без ключевых игроков сложно всем, мы видели это в игре с "Химками". Когда игроки на двоих сооружают 10 голов, их отсутствие чувствуется, но и без них состав сильный.

    Интересно будет оценить "Спартак" на фоне серьезного соперника — "Зенит" может легко развеять иллюзии об их силе. Я думаю, что матч будет похожим на игру питерцев с "Динамо". Та игра должна была закончиться вничью, но незабитый пенальти сыграл свою роль.

    Встретятся две атакующие команды, должны быть голы — глупо думать иначе. Хотя могут закончить и 0:0 или 1:1, и тогда все скажут, что матч был скучным. Можно расчертить тактику, разобрать соперника по полочкам, а кто-то выйдет, обыграет троих и забьет в девятку. В футболе бывает всякое.

    Я предполагаю, что "Зениту" есть что доказывать. Если вы покупаете игрока за 10-15 миллионов, сейчас ему нужно выйти и доказать, что в нем не ошиблись. Того же Глушенкова полтора месяца назад никто не называл суперзвездой, а сейчас, видите ли, без него "Зенит" не может играть. Я еще четыре года назад говорил, что это топ-игрок. Сейчас все это поняли», — сказал Мостовой Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» начнется 24 августа в 17:30 мск.

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