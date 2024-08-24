Мостовой: Предполагаю, что «Зениту» есть что доказывать

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матчав шестом туре РПЛ.

По словам Мостового, ему будет интересно посмотреть на команду Деяна Станковича на фоне серьезного соперника.

«У "Зенита" отсутствуют два лучших игрока чемпионата — Глушенков и Вендел. Из-за этого явного фаворита в матче нет, но я бы оценил шансы как 55 на 45 в пользу хозяев. Здесь важный фактор — домашний стадион. К тому же у "Зенита" на скамейке сидят 15 человек, которые в любой момент готовы выйти на замену и усилить игру. Понятно, что без ключевых игроков сложно всем, мы видели это в игре с "Химками". Когда игроки на двоих сооружают 10 голов, их отсутствие чувствуется, но и без них состав сильный.

Интересно будет оценить "Спартак" на фоне серьезного соперника — "Зенит" может легко развеять иллюзии об их силе. Я думаю, что матч будет похожим на игру питерцев с "Динамо". Та игра должна была закончиться вничью, но незабитый пенальти сыграл свою роль.

Встретятся две атакующие команды, должны быть голы — глупо думать иначе. Хотя могут закончить и 0:0 или 1:1, и тогда все скажут, что матч был скучным. Можно расчертить тактику, разобрать соперника по полочкам, а кто-то выйдет, обыграет троих и забьет в девятку. В футболе бывает всякое.

Я предполагаю, что "Зениту" есть что доказывать. Если вы покупаете игрока за 10-15 миллионов, сейчас ему нужно выйти и доказать, что в нем не ошиблись. Того же Глушенкова полтора месяца назад никто не называл суперзвездой, а сейчас, видите ли, без него "Зенит" не может играть. Я еще четыре года назад говорил, что это топ-игрок. Сейчас все это поняли», — сказал Мостовой Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» начнется 24 августа в 17:30 мск.