В «Локомотиве» высказались о возможном возвращении Антона Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива»не смог ответить на вопрос о возможном возвращении в команду полузащитника

Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

«Возьмем ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счет ответить. Потому что тема сложная.

Если бы и кабы — это не для спорта», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.