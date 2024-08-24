В 20:00 24.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч: «Анже» — «Лилль» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Анже». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лилль»).

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