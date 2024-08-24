Хлестов: Промес вряд ли вернется в «Спартак»

Семикратный чемпион России в составе «Спартака»выразил мнение, что голландецвряд ли вернется в московский клуб.

Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Летом прошлого года футболист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Промес оставил яркое пятно в "Спартаке". Не хочу говорить о его делах вне футбола, свечку не держал.

Наверное, история со "Спартаком" завершена. Но если всё сложится хорошо, может быть, "Спартак" и позовет назад, всё же Квинси много лет помогал клубу, привел его к чемпионству», — сказал Хлестов «Матч ТВ».

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В начале июля «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Квинси Промесом.