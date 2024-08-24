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    Хегельман Литауен — Кауно Жальгирис: как смотреть трансляцию матча в Лига А Литвы

    Футбол
    Хегельман Литауен и Кауно Жальгирис начнут матч в 18:00 в Лига А Литвы, 24.08.2024.

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    Последний матч: «Кауно Жальгирис» — «Хегельман Литауен» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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