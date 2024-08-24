В 16:30 24.08.2024 Фрайбург и Штутгарт сыграют матч в немецкой Бундеслиге.

Фрайбург — Штутгарт

Последний матч: «Фрайбург» — «Штутгарт» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фрайбург»).

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