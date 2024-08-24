Флик: Могу сказать про Гюндогана только хорошее

Наставник «Барселоны»отреагировал на уходиз клуба.

Футболист сине-гранатовых перешел в «Манчестер Сити».

«Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе. Я могу сказать про него только хорошее. Он фантастический игрок и человек», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Гюндоган провел за каталонцев 51 матч, забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.

Напомним, что полузащитник уже выступал за «горожан», вместе с которым оформил требл в сезоне-2022/2023, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.