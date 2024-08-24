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    Динамо З — Велика-Горица 24.08.2024 прямая трансляция

    Футбол Динамо Загреб
    В 21:30 24.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Динамо З — Велика-Горица в чемпионате Хорватии по футболу.

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    Последний матч: «Динамо З» — «Велика-Горица» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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