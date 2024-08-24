В 21:30 24.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Хорватии по футболу.

Последний матч: «Динамо З» — «Велика-Горица» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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