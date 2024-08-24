В 15:00 24.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Акрон». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЦСКА»).

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