Беллингем: Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры

Полузащитник мадридскоговысказался о своем повреждении.

«Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры. Но пытаюсь видеть хорошее, возможно, моё тело говорит мне, что ему нужно немного больше отдыха после напряжённого года. Я очень расстроен, но буду поддерживать ребят как фанат до тех пор, пока не смогу снова присоединиться к ним в своей лучшей и сильнейшей форме. Спасибо за ваши сообщения с добрыми пожеланиями и поддержкой», — написал Беллингем на своей странице в социальной сети.

Стало известно, что срок восстановления после травмы может занять месяц,

Всего полузащитник провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 голевых передач.