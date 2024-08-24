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    Беллингем: Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры

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    Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своем повреждении.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры. Но пытаюсь видеть хорошее, возможно, моё тело говорит мне, что ему нужно немного больше отдыха после напряжённого года. Я очень расстроен, но буду поддерживать ребят как фанат до тех пор, пока не смогу снова присоединиться к ним в своей лучшей и сильнейшей форме. Спасибо за ваши сообщения с добрыми пожеланиями и поддержкой», — написал Беллингем на своей странице в социальной сети.

    Стало известно, что срок восстановления после травмы может занять месяц,

    Всего полузащитник провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 голевых передач.

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