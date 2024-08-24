В 20:00 24.08.2024 Ахмат и Химки сыграют матч в российской футбольной Премьер-лиге.

Ахмат — Химки

Последний матч: «Ахмат» — «Химки» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Химки». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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