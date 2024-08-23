«Зенит» объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо

Футболистыподписали новые соглашения с клубом. Об этом сообщает прес-служба «сине-бело-голубых».

Стало известно, что оба контракта рассчитаны до конца сезона 2027/2028 с опцией автоматического продления еще на 1 год.

«Зенит поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновлёнными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» — написала пресс-служба «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне Вендел провел за «Зенит» 4 матча в рамках РПЛ и сделал 6 голевых передач. Клаудиньо принял участие в 4-х встречах и не отметился результативными действиями.