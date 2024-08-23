Слот: Отсутствие трансферов? Я не переживаю

Главный тренервысказался об отсутствии трансферов в мерсисайдской команде.

«Я не переживаю, потому что верю в команду. Уже говорил: я получил очень хорошую команду с молодыми футболистами.

И мы все знаем, что они могут развиваться в том возрасте, в котором они сейчас находятся.

Поэтому мы стараемся работать с ними как можно усерднее, и им очень доверяем.

В прошлом матче они доказали, что заслужили это доверие, и я надеюсь, что они сделают это снова в предстоящей игре», — цитирует Слота Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» стартовал в АПЛ с победы над «Ипсвичем» со счетом 2:0.