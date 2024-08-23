Силкин о переходе Маухуба в «Динамо»: Он не просто так появился на радарах команды

Российский тренероценил переход нападающего

«Конечно, "Динамо" нужен был ещё один нападающий, чтобы у Тюкавина была конкуренция. Марокканские футболисты должны быть игроками неплохого уровня. Я думаю, что селекционный отдел ввёл этого футболиста, и он не просто так появился на радарах команды, поэтому с ним будет гораздо проще, чем с другими именитыми игроками.

Почему приобрели иностранца, а не доверились молодёжи из академии? Как говорится: "На то и щука в реке, чтоб карась не дремал". Приобретение иностранца даёт много ответов на многие вопросы. Если делают ставку на другого футболиста, значит динамовская молодёжь из себя ничто не представляет», — сказал Силкин Чемпионату.

Напомним, что «Динамо» заплатит «Раджи Касабланке» 1.66 млн. евро за переход Маукуба. По данным СМИ, игрок подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2029-го года.