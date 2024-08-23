В 22:00 23.08.2024 Шеффилд Уэнсдей и Лидс сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Шеффилд Уэнсдей — Лидс

Последний матч: «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.34 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лидс»).

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