начнут матч в 22:30 в чемпионате Испании по футболу, 23.08.2024.

Последний матч: «Вильярреал» — «Севилья» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Вильярреал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вильярреал»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Севилья — Вильярреал.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам