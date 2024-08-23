Семин: У «Спартака» большие шансы победить «Зенит»

Известный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча междув шестом туре РПЛ.

«Футбол хорош тем, что, когда иной раз важные футболисты не играют в стартовом составе по различным причинам, игроки резерва выступают на самом высочайшем уровне. У них есть мотивация себя проявить, и у них это получается. А получается в пользу той команды, которая играет без ведущих футболистов.

Думаю, у "Зенита" есть кем заменить Глушенкова и Вендела. Перед игрой ничего не повышает шансы ни "Зенита", ни "Спартака".

Шансы повышают общекомандные действия, правильная тактика, хорошая физическая подготовка на конкретный момент.

"Спартак" сейчас хорош. У них хорошая мотивация и такие же шансы, как если бы были Глушенков и Вендел. "Спартак" показывает хороший футбол. Если они сыграют ответственно и не допустят присущие им ошибки, то у них большие шансы победить "Зенит".

Видите, как в футболе всё меняется. Раньше говорили, что с "Зенитом" нет шансов бороться, а оказалось, что ряд команд имеет одинаковые шансы.

Сезон долгий и интересный. Есть команды, которые оказывают большое сопротивление и в состоянии делать это дальше», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.