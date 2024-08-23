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    Семин: У «Спартака» большие шансы победить «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Спартак РПЛ Футбол России
    Известный тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Футбол хорош тем, что, когда иной раз важные футболисты не играют в стартовом составе по различным причинам, игроки резерва выступают на самом высочайшем уровне. У них есть мотивация себя проявить, и у них это получается. А получается в пользу той команды, которая играет без ведущих футболистов.

    Думаю, у "Зенита" есть кем заменить Глушенкова и Вендела. Перед игрой ничего не повышает шансы ни "Зенита", ни "Спартака".

    Шансы повышают общекомандные действия, правильная тактика, хорошая физическая подготовка на конкретный момент.

    "Спартак" сейчас хорош. У них хорошая мотивация и такие же шансы, как если бы были Глушенков и Вендел. "Спартак" показывает хороший футбол. Если они сыграют ответственно и не допустят присущие им ошибки, то у них большие шансы победить "Зенит".

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    • Видите, как в футболе всё меняется. Раньше говорили, что с "Зенитом" нет шансов бороться, а оказалось, что ряд команд имеет одинаковые шансы.

    Сезон долгий и интересный. Есть команды, которые оказывают большое сопротивление и в состоянии делать это дальше», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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