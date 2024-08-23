Семак о матче со «Спартаком»: Хотелось бы видеть интересную активную игру с обеих сторон

Главный тренер «Зенита»высказался о предстоящем матче сов шестом туре РПЛ.

«Матчи со "Спартаком" складываются по‑разному с точки зрения тактического рисунка соперника. Предпочтет ли соперник действовать на контратаках или станет играть активно, так, как это происходит в последних матчах — предполагать сложно.

Хотелось бы видеть интересную активную игру с обеих сторон. Посмотрим, как все будет складываться.

Пока же можно констатировать, что "Спартак" набрал хорошую форму, много забивает, мало пропускает.

Интересный должен быть матч, на который, уверен, придет много болельщиков. Для наших он особый. Надеюсь, будет хорошая атмосфера и качество игры», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.