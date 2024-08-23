Семак: Травма не позволяет Глушенкову тренироваться

Главный тренер «Зенита»высказался о травме атакующего полузащитника

Глушенков выбыл на неопределенный срок из-за перелома руки, полученного в матче с «Химками» (1:1) в пятое туре РПЛ.

«Травма, безусловно, серьезная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта.

А первое время — никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на ее заживление», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Глушенков забил семь мячей в первых пяти турах РПЛ.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Спартак»

В ближайшем матче «Зенит» сыграет 24 августа со «Спартаком». Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.