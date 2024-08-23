ПСЖ — Монпелье
Последний матч: «Монпелье» — «ПСЖ» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «ПСЖ»).
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