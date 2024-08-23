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    Смотреть онлайн матча ПСЖ — Монпелье 23.08.2024. Прямая трансляция в 21:45

    Футбол Лига 1 ПСЖ Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:45 23.08.2024 ПСЖ и Монпелье сыграют матч в Лиге 1.

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    ПСЖ — Монпелье

    Последний матч: «Монпелье» — «ПСЖ» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «ПСЖ»).

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