В 21:45 23.08.2024 ПСЖ и Монпелье сыграют матч в Лиге 1.

ПСЖ — Монпелье

Последний матч: «Монпелье» — «ПСЖ» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «ПСЖ»).

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