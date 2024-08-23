Флик — о регистрации Ольмо: Это не моя работа

Главный тренервысказался относительно того, что клуб не может заявить на сезон новичка команды

«Это не моя работа. Дани готов играть. Мы ждём его регистрации. Надеюсь, в субботу он будет в команде, потому что это бы нам очень помогло.

Ольмо — выдающийся футболист. На тренировках можно заметить, что он невероятно играет под давлением. Хорошо, что Дани присоединился к команде», — приводит слова Флика ESPN.

Дани Ольмо — воспитанник «Барселоны», но за взрослую команду не провел ни одного матча. В прошлом сезоне за «РБ Лейпциг» он сыграл 32 матча, забил 13 голов, отдал 7 ассистов.