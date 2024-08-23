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    Флик — о регистрации Ольмо: Это не моя работа

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно того, что клуб не может заявить на сезон новичка команды Дани Ольмо.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    «Это не моя работа. Дани готов играть. Мы ждём его регистрации. Надеюсь, в субботу он будет в команде, потому что это бы нам очень помогло.

    Ольмо — выдающийся футболист. На тренировках можно заметить, что он невероятно играет под давлением. Хорошо, что Дани присоединился к команде», — приводит слова Флика ESPN.

    Дани Ольмо — воспитанник «Барселоны», но за взрослую команду не провел ни одного матча. В прошлом сезоне за «РБ Лейпциг» он сыграл 32 матча, забил 13 голов, отдал 7 ассистов.

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