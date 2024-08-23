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    Мерсон: Если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в «Челси»

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    Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о подписаниях «Челси» в летнее трансферное окно.

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
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    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»

    «На данный момент, если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в "Челси". Это неправильно. Эти семилетние контракты... Никто не сможет сказать мне, насколько футболист будет хорош через шесть лет.

    Болельщики "Челси" ожидают выигрыш трофеев, но на данный момент они в миллионе миль от победы в АПЛ. Если команда попадет в четверку лучших, Энцо Мареска будет претендовать на звание лучшего тренера сезона», — сказал Мерсон Sky Sports.

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    • Напомним, что 21-го августа пресс-служба «Челси» объявила о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Жоау Феликсом.

    В следующем матче английской Премьер-лиги «синие» сыграют против «Вулверхэмптона» 25-го августа в 16:00 мск.

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