Мерсон: Если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в «Челси»

Энцо Мареска — главный тренер «Челси» Фото: chelseafc.com
«На данный момент, если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в "Челси". Это неправильно. Эти семилетние контракты... Никто не сможет сказать мне, насколько футболист будет хорош через шесть лет.
Болельщики "Челси" ожидают выигрыш трофеев, но на данный момент они в миллионе миль от победы в АПЛ. Если команда попадет в четверку лучших, Энцо Мареска будет претендовать на звание лучшего тренера сезона», — сказал Мерсон Sky Sports.
Напомним, что 21-го августа пресс-служба «Челси» объявила о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Жоау Феликсом.
В следующем матче английской Премьер-лиги «синие» сыграют против «Вулверхэмптона» 25-го августа в 16:00 мск.