Мерсон: Если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в «Челси»

Футбольный экспертвысказался о подписанияхв летнее трансферное окно.

«На данный момент, если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в "Челси". Это неправильно. Эти семилетние контракты... Никто не сможет сказать мне, насколько футболист будет хорош через шесть лет.

Болельщики "Челси" ожидают выигрыш трофеев, но на данный момент они в миллионе миль от победы в АПЛ. Если команда попадет в четверку лучших, Энцо Мареска будет претендовать на звание лучшего тренера сезона», — сказал Мерсон Sky Sports.

Напомним, что 21-го августа пресс-служба «Челси» объявила о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Жоау Феликсом.

В следующем матче английской Премьер-лиги «синие» сыграют против «Вулверхэмптона» 25-го августа в 16:00 мск.