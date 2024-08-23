Мареска: Сообщаю клубу, какие футболисты мне нравятся, а какие — нет

Энцо Мареска Фото: globallookpress.com
«Сейчас я работаю с текущим составом, в котором есть примерно 21, 22, 23 футболиста. Не с 42 игроками, потому что это невозможно.
Ни один тренер в мире не может провести тренировку с 45 игроками. Это невозможно.
Я просто сообщаю клубу про тех игроков, которые мне нравятся, и про тех, которые мне не нравятся.
И поскольку до конца трансферного окна осталась одна неделя, надеюсь, мы сможем найти решения для всех них.
Когда находишь решения, все счастливы. Когда не находишь, тогда создаешь некоторые проблемы», — цитирует Мареску BBC.
Напомним, «Челси» стартовал в АПЛ с поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.