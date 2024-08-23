Тренер «Челси» раскритиковал Мудрика после победы над «Серветтом»

Главный тренер «Челси»после победы над швейцарским «Серветтом» (2:0) высказался об игре украинского вингера

«Мудрику необходимо стать последовательнее. Это касается не только сегодняшнего матча, но и всего периода его пребывания в "Челси".

В одном эпизоде он может сыграть хорошо, а что произойдет потом — это всегда загадка. Никогда не знаешь, чего от него ждать.

Мы намерены помочь ему измениться в лучшую сторону. Главное в его случае — научиться принимать правильные решения в чужой трети поля.

Большинство ошибок Мудрика связаны с тем, что он принимает неправильные решения», — приводит слова итальянского специалиста Football.london.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро.