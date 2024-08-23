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    Личка о «Краснодаре»: Не думаю, что они будут защищать ничью

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Кто из игроков "Краснодара" представляет опасность? Краснодар — очень сильная команда, которая будет мешать другим находиться на вершине турнирной таблицы. У них есть хорошие игроки из Латинской Америки.

    Сейчас они купили хорошего центрального защитника, есть Оласа, про Кордобу и говорить нечего — лучший нападающий в РПЛ вместе с Тюкавиным и Кассьеррой. Нас ждёт очень сложная игра с командой, которая приедет за победой. Не думаю, что они будут защищать ничью, только три очка», — сказал Личка Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится 25-го августа в 17:30 мск. После 5-и туров «бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе, а «быки» располагаются на 5-й позиции с 9-ю баллами.

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