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    Гвардиола: Сразу же согласился на возвращение Гюндогана в команду

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно возвращения в клуб полузащитника Илкая Гюндогана.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Сделка по Гюндо была простой задачей. Как только я получил сообщение от Чики: "Илкай хочет поговорить с тобой", я сразу же сказал: "да".

    Он действительно хорошо играл в прошлом сезоне за "Барселону", и я знаю, насколько там конкурентная среда. Я ценю его качества. Он уже знает всё[об игре "Манчестер Сити", поэтому ему не нужно время на размышления. Если завтра ему придётся выйти на поле, то он всё уже знает. Он всегда располагается на правильной позиции. В клубе все так взволнованы и счастливы из-за того, что он вернулся», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Напомним, что полузащитник подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025-го года. Гюндоган также попрощался с «Барселоной», за которую выступал в сезоне 2023/2024.

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