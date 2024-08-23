Официально: Гюндоган подписал контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитникстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Стало известно, что Гюндоган подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025-го года. Игрок перешел в стан «горожан» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне полузащитник выступал за «Барселону», где провел за все время 50 матчей, забил 5 голов и сделал 14 голевых передач. Гюндоган уже попрощался с «сине-гранатовыми».

Напомним, что полузащитник уже выступать за «Манчестер Сити», вместе с которым оформил требл в сезоне 2022/2023, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.