ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса близок к антирекорду Фергюсона в UFC. Аномальный регресс Тая продолжается
  • 13:19
    • Официально: Гюндоган подписал контракт с «Манчестер Сити»
  • 13:11
    • Гюндоган попрощался с «Барселоной»: Сейчас я ухожу в сложной ситуации
  • 11:17
    • РФС пытается организовать для сборной России домашний матч этой осенью
  • 11:02
    • «Динамо» назвало сумму отступных за Тюкавина для иностранных клубов
  • 10:32
    • Клуб Захаряна может подписать Хуммельса
    Все новости спорта

    Официально: Гюндоган подписал контракт с «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Трансферы
    Полузащитник Илкай Гюндоган стал игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган

    Стало известно, что Гюндоган подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025-го года. Игрок перешел в стан «горожан» на правах свободного агента.

    В прошедшем сезоне полузащитник выступал за «Барселону», где провел за все время 50 матчей, забил 5 голов и сделал 14 голевых передач. Гюндоган уже попрощался с «сине-гранатовыми».

  • Трансферный дайджест. 13-19 августа
  • Гюндоган может покинуть «Барселону», Горецка — «Баварию», а Дибала и Милитао отправятся в Саудовскую Аравию
  • 19/08/2024

    • Напомним, что полузащитник уже выступать за «Манчестер Сити», вместе с которым оформил требл в сезоне 2022/2023, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Динамо» вновь выдаст низовой матч
  • «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Байер» начать сезон с победы?
  • «Боруссия» М — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры