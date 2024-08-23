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    Гюндоган о переходе в «Ман Сити»: Возможность вернуться сюда значит очень много

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился эмоциями после возвращения в стан «горожан» из «Барселоны».

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Семь лет в "Манчестер Сити" были для меня временем чистого удовлетворения, как на поле, так и вне его. Я вырос как личность и как игрок, у меня сложились особые отношения с болельщиками "Сити" и я добился потрясающего успеха. Это был исключительный период в моей жизни.

    Возможность вернуться сюда значит очень много. Все знают, с каким уважением я отношусь к Пепу (Гвардиоле) — он лучший менеджер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, что для любого профессионала — именно то, чего ты хочешь. Мне не терпится снова с ним поработать.

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    • Что я могу сказать о своих товарищах по команде в "Сити"… Они футболисты мирового класса. Я искренне рад возможности тренироваться и играть рядом с ними. Честно говоря, я не могу дождаться, когда снова надену футболку Сити», — приводит слова Гюндогана пресс-служба клуба на официальном сайте.

    Напомним, что полузащитник подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025-го года. Гюндоган также попрощался с «Барселоной», за которую выступал в сезоне 2023/2024.

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