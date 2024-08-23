Гюндоган попрощался с «Барселоной»: Сейчас я ухожу в сложной ситуации

Полузащитниксообщил об уходе из

«Дорогие "кулес", спустя всего один год пришло время прощаться. Я приехал сюда, чтобы принять новый, захватывающий вызов, и я был готов к нему. Я отдал все силы, чтобы как можно лучше бороться за команду и клуб в трудном сезоне, и с нетерпением ждал, когда смогу помочь своим товарищам в новой кампании.

Сейчас я ухожу в сложной ситуации, но если мой уход поможет клубу в финансовом плане, то мне будет не так грустно.

Тем не менее, это было время с невероятным опытом, взлётами и падениями — я всегда хотел играть в "Барсе", и я очень благодарен за воспоминания и опыт, который я запомню на всю жизнь. Я желаю вам всего наилучшего в этом сезоне и в будущем. Болельщики заслуживают того, чтобы этот большой клуб вернулся к лучшим в мире», — написал Гюндоган на своей странице в соц. сети.

Ранее сообщалось о том, что 33-летний полузащитник подпишет контракт с «Манчестер Сити». Гюндоган уже находится в Англии для того, чтобы подписать соглашение.