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    Гвардиола: Я чуствую привязанность к Стерлингу, но он игрок «Челси»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении в клуб нападающего «Челси» Рахима Стерлинга.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    «Он футболист "Челси". Я чувствую к нему привязанность из-за того времени, которое мы проработали вместе. То же самое я ощущаю и по отношению к другим игрокам. Но он футболист "Челси".

    Если бы ранее вы спросили меня о Гюндогане, я бы также сказал, что он игрок "Барселоны". Однако я желаю Рахиму всего наилучшего», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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    • Напомним, что летом 2022-го года Стерлинг перешел из «Манчестер Сити» в «Челси». Сейчас руководство «синих» раздумывает над продажей футболиста.

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