Гвардиола: Я чуствую привязанность к Стерлингу, но он игрок «Челси»

Главный тренервысказался о возможном возвращении в клуб нападающего

«Он футболист "Челси". Я чувствую к нему привязанность из-за того времени, которое мы проработали вместе. То же самое я ощущаю и по отношению к другим игрокам. Но он футболист "Челси".

Если бы ранее вы спросили меня о Гюндогане, я бы также сказал, что он игрок "Барселоны". Однако я желаю Рахиму всего наилучшего», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что летом 2022-го года Стерлинг перешел из «Манчестер Сити» в «Челси». Сейчас руководство «синих» раздумывает над продажей футболиста.