Головской назвал условия, при которых «Спартак» может остановить «Зенит»

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ междуи «красно-белыми».

«Если Вендел не будет играть, "Спартак" может остановить "Зенит". Считаю, что Вендел это 50 процентов команды, это сильнейший футболист в РПЛ, без него "Зенит" совсем другой.

Все шансы у "Спартака" есть. Тот "Спартак", который я вижу, пытающийся играть в атакующий футбол, мне нравится. Положительный результат вполне возможен. Отсутствие Глушенкова тоже плюс», — сказал Головской Чемпионату.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 24-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 5-и туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице российской Премьер-лиги с 13-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (10 баллов).