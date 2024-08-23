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    Головской назвал условия, при которых «Спартак» может остановить «Зенит»

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    Экс-футболист «Спартака» Константин Головской высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «красно-белыми».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Если Вендел не будет играть, "Спартак" может остановить "Зенит". Считаю, что Вендел это 50 процентов команды, это сильнейший футболист в РПЛ, без него "Зенит" совсем другой.

    Все шансы у "Спартака" есть. Тот "Спартак", который я вижу, пытающийся играть в атакующий футбол, мне нравится. Положительный результат вполне возможен. Отсутствие Глушенкова тоже плюс», — сказал Головской Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 24-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 5-и туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице российской Премьер-лиги с 13-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (10 баллов).

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