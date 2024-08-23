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    Гакпо: В «Ливерпуле» многое изменилось по сравнению с Клоппом

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    Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о новом наставнике мерсисайдского коллектива Арне Слоте.

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    «В клубе Арне сразу же добился расположения. По сравнению с Клоппом многое изменилось, но он производит очень хорошее впечатление. Не обязательно стало лучше или хуже, но в целом все изменилось.

    В прошлом сезоне мы больше действовали на контратаках, но это только играло нам на руку. Скоро мы освоим и новую систему. Это может многое нам дать.

    Он очень честный и прямолинейный, и игроки только выигрывают от этого. Так они всегда понимают, чего стоят

    На предсезонной подготовке мы уже сыграли хорошо, как и против "Ипсвича" в первом туре. Это сразу дает преимущество. Если так пойдет и дальше, мы можем провести отличный сезон», — цитирует Гакпо Sport Nieuws.

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    Напомним, что Арне Слот по окончании прошлого сезона сменил на посту наставника «Ливерпуля» немца Юргена Клоппа.

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