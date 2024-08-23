Гакпо: В «Ливерпуле» многое изменилось по сравнению с Клоппом

Нападающийвысказался о новом наставнике мерсисайдского коллектива

«В клубе Арне сразу же добился расположения. По сравнению с Клоппом многое изменилось, но он производит очень хорошее впечатление. Не обязательно стало лучше или хуже, но в целом все изменилось.

В прошлом сезоне мы больше действовали на контратаках, но это только играло нам на руку. Скоро мы освоим и новую систему. Это может многое нам дать.

Он очень честный и прямолинейный, и игроки только выигрывают от этого. Так они всегда понимают, чего стоят

На предсезонной подготовке мы уже сыграли хорошо, как и против "Ипсвича" в первом туре. Это сразу дает преимущество. Если так пойдет и дальше, мы можем провести отличный сезон», — цитирует Гакпо Sport Nieuws.

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Напомним, что Арне Слот по окончании прошлого сезона сменил на посту наставника «Ливерпуля» немца Юргена Клоппа.