Семак не назвал Вендела в числе игроков «Зенита», которые пропустят матч со «Спартаком»

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
«Глушенков после операции присоединился к команде, но его участие в ближайших матчах исключено.
Родригао работает только с медицинским штабом.
В общей группе не работают Ахметов и Педро.
Караваев начинает работать после болезни — посмотрим, как его состояние. Остальные готовятся и могут сыграть», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Также стало известно, что бразилец Вендел в четверг провел разминку в основной группе «Зенита». Ранее сообщалось, что он не сыграет со «Спартаком».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.