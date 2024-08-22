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    • Семак не назвал Вендела в числе игроков «Зенита», которые пропустят матч со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Семак не назвал Вендела в числе игроков «Зенита», которые пропустят матч со «Спартаком»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Глушенков после операции присоединился к команде, но его участие в ближайших матчах исключено.

    Родригао работает только с медицинским штабом.

    В общей группе не работают Ахметов и Педро.

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    • Караваев начинает работать после болезни — посмотрим, как его состояние. Остальные готовятся и могут сыграть», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Также стало известно, что бразилец Вендел в четверг провел разминку в основной группе «Зенита». Ранее сообщалось, что он не сыграет со «Спартаком».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

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