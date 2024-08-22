Зделар: Я хочу остаться в ЦСКА

Хавбек ЦСКАотреагировал на слухи о том, что клуб хочет продлить с ним контракт.

Нынешнее соглашение 29-летнего серба истекает в июне 2025 года.

«Сейчас со мной никто не говорит. Все зависит от клуба, не от меня. Я бы хотел остаться в ЦСКА, я здесь себя чувствую как дома, но все зависит от клуба. Конечно, ЦСКА стал для меня родным клубом, я здесь уже два года, чувствую себя хорошо. Я бы хотел играть здесь еще», — приводит ТАСС слова Зделара.

Календарь и таблица РПЛ

Зделар играет за ЦСКА с июля 2022 года. Ранее армейцы в 5-м туре РПЛ дома проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1.