Тикнизян назвал «Зенит» лучшей командой в России

Защитникответил на вопрос о том, как изменилась играпосле приходав команду из Санкт-Петербурга.

«Шансы побороться с "Зенитом" за лидерство резко повысились, если Глушенков даже на не очень долгий срок в три-четыре недели выпадет? До этого шесть лет подряд "Зенит" становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнес в их игру магию.

Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. "Зенит" — это лучшая команда в России, что тут греха таить, — приводит слова Тикнизяна "Известия".

Напомним, что в матче 5-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Химками" (1:1) нападающий "сине-бело-голубых" Максим Глушенков сломал руку.

Команда из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. "Локомотив" — на 3-й позиции (12 баллов).