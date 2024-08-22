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    Тикнизян назвал «Зенит» лучшей командой в России

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, как изменилась игра «Зенита» после прихода Максима Глушенкова в команду из Санкт-Петербурга.

    Наир Тикнизян — защитник «Локомотива»
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    Наир Тикнизян — защитник «Локомотива»

    «Шансы побороться с "Зенитом" за лидерство резко повысились, если Глушенков даже на не очень долгий срок в три-четыре недели выпадет? До этого шесть лет подряд "Зенит" становился чемпионом и без Макса. Макс, придя к ним, просто привнес в их игру магию.

    Думаю, его отсутствие в составе, конечно, повлияет на результат, но не сильно. "Зенит" — это лучшая команда в России, что тут греха таить, — приводит слова Тикнизяна "Известия".

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    • Напомним, что в матче 5-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Химками" (1:1) нападающий "сине-бело-голубых" Максим Глушенков сломал руку.

    Команда из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. "Локомотив" — на 3-й позиции (12 баллов).

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