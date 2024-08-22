Тикнизян: Перепалка с журналистом? Это была провокация

Игрок «Локомотива»высказался о перепалке с журналистом. Инцидент случился 27 июля после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3).

«Я, допустим, каждого здесь уважаю и всегда остановлюсь, поговорю. Если сам к этому расположен, если есть настроение. В тот момент, наверное, вы видели, что я был расстроен.

Журналисты, когда выкрикивали, это была чистой воды провокация. Сейчас я к вам подошёл, даже несмотря на тот инцидент. И лишний раз показал вам своё уважение. Поэтому просто надеюсь, что у нас оно будет взаимным. Так что это всё мелочи — будьте здоровы!» — приводит слова Тикнизяна «Известия».

Календарь и таблица РПЛ

Тикнизян — воспитанник академии ЦСКА. Сейчас «Локомотив» идет на 3-м месте в таблице РПЛ.