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    Тикнизян: Перепалка с журналистом? Это была провокация

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    Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перепалке с журналистом. Инцидент случился 27 июля после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3).

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Я, допустим, каждого здесь уважаю и всегда остановлюсь, поговорю. Если сам к этому расположен, если есть настроение. В тот момент, наверное, вы видели, что я был расстроен.

    Журналисты, когда выкрикивали, это была чистой воды провокация. Сейчас я к вам подошёл, даже несмотря на тот инцидент. И лишний раз показал вам своё уважение. Поэтому просто надеюсь, что у нас оно будет взаимным. Так что это всё мелочи — будьте здоровы!» — приводит слова Тикнизяна «Известия».

    Календарь и таблица РПЛ

    Тикнизян — воспитанник академии ЦСКА. Сейчас «Локомотив» идет на 3-м месте в таблице РПЛ.

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