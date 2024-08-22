начнут матч в 21:45 в квалификации Лиги конференций, 22.08.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Истанбул Башакшехир». Коэффициент ставки — 2.10.

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