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    Семак оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Конечно, мы, готовясь к любому сопернику, изучаем всех игроков, которые играют и могут выйти: и индивидуально, и командно. Думаю, любая команда так делает. Но играет — атакует и обороняется — команда.

    И мы забиваем много в этом чемпионате, и "Спартак" достаточно много забивает в чемпионате. Поэтому у нас тоже хорошая линия атаки.

    Что касается обороны, это, конечно, важнейший аспект организации игры. И "Спартак" в этом компоненте обороняется очень дисциплинированно сейчас: и качеством, и количеством. Видно, что ребята заряжены.

    Сейчас эта команда на ходу, на эмоциональном подъеме. Мы, в свою очередь, тоже хорошо начали чемпионат, и будет интересно посмотреть за игрой очень хороших и сильных соперников.

    Кого отдельно выделил бы сейчас из "Спартака"? Защита — это Бабич, который своим опытом и пониманием игры, конечно же, является системообразующим игроком для линии обороны.

    В средней линии и атаке сейчас выделяется и Барко, который приехал, эмоциональный подъем у него, и Угальде адаптировался к чемпионату — ждали от него результативности с момента прихода, но сейчас он играет так, как от него ждут и тренерский штаб, и болельщики, и руководство, которое приобретало его.

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    • В целом, те же Зиньковский, Бонгонда, Мартинс, которые сейчас демонстрируют хорошую игру и потихоньку к ним подтягиваются. Тот же Пруцев, что касается обороны, центра поля. И Умяров, и Пруцев — игроки, которые умеют играть в футбол и контролировать мяч.

    В целом, вся группа атаки достаточно качественная. Посмотрим. Нас ждет очень интересный и хороший матч», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

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