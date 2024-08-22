ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 08:35
    • Изидор успешно прошел медосмотр в «Сандерленде»
  • 00:19
    • Карацев разгромил Полманса и пробился в финал квалификации US Open
  • 00:01
    • «Митьюлланд» и «Слован» сыграли вничью, «Янг Бойз» вырвал победу у «Галатасарая»
    Все новости спорта

    Селюк: «Спартак» в нынешнем сезоне не будет «мальчиками для битья»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Агент Дмитрий Селюк оценил перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне. Летом клуб возглавил Деян Станкович.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    «Сейчас уже сыгранный "Спартак" начинает набирать очки. Знаете, вообще я смотрю на чемпионат таким образом: есть "Зенит", "Спартак", "Динамо", "Локомотив", "Краснодар", и есть другие — ЦСКА что-то, пока буксует, "Химки", крепкий середняк, который в следующем сезоне может бороться за 5-6 место. Эти команды на голову сильнее всех. Именно они будут разыгрывать там, как говорится, свою расстановку.

    "Зенит", безусловно, будет чемпионом. У меня даже сомнений нет. "Спартак" в этом году, я уверен, тоже не будут "мальчиками для битья". У красно-белых в составе собрались неплохие футболисты. Как раз с "Зенитом" мы увидим, насколько футболисты "Спартака" качественные», — сказал Селюк в эфире спортивного радио «Движение».

    Календарь и таблица РПЛ

    После пяти туров «Зенит» лидирует в таблице с 13 очками. У красно-белых на три балла меньше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцарцы будут пластаться
  • «Челси» — «Серветт». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Астана» даст бой серьёзному сопернику?
  • «Бранн» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Андерлехт» не встретит сопротивление от соперника?
  • «Динамо» Минск — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бранн — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брага — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Микельсен — Юбэнкс
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры