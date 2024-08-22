Селюк: «Спартак» в нынешнем сезоне не будет «мальчиками для битья»

Агентоценил перспективыв нынешнем сезоне. Летом клуб возглавил Деян Станкович.

«Сейчас уже сыгранный "Спартак" начинает набирать очки. Знаете, вообще я смотрю на чемпионат таким образом: есть "Зенит", "Спартак", "Динамо", "Локомотив", "Краснодар", и есть другие — ЦСКА что-то, пока буксует, "Химки", крепкий середняк, который в следующем сезоне может бороться за 5-6 место. Эти команды на голову сильнее всех. Именно они будут разыгрывать там, как говорится, свою расстановку.

"Зенит", безусловно, будет чемпионом. У меня даже сомнений нет. "Спартак" в этом году, я уверен, тоже не будут "мальчиками для битья". У красно-белых в составе собрались неплохие футболисты. Как раз с "Зенитом" мы увидим, насколько футболисты "Спартака" качественные», — сказал Селюк в эфире спортивного радио «Движение».

Календарь и таблица РПЛ

После пяти туров «Зенит» лидирует в таблице с 13 очками. У красно-белых на три балла меньше.