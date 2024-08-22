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    Дуглас Сантос: «Спартак» здорово проводит последние игры и много забивает

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ со «Спартаком». Игра пройдет 24 августа и начнется в 17:30 (мск).

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Всю неделю мы качественно тренировались и настраивались. На кону стоит многое. От нас потребуется максимальная отдача. Нужно будет отдать все силы на поле, чтобы на родном стадионе перед родными болельщиками в субботу отпраздновать победу.

    "Спартак" здорово проводит последние игры и много забивает. Для меня важно, чтобы вся наша оборонительная линия сыграла достойно. Мы показывали хорошую игру в первых турах и не пропускали. Мы должны сыграть так же надежно, хорошо закрывать игроков соперника. Уверенная игра в защите должна добавить уверенности нападающим. Для нас важно победить в этом матче. Это игра за шесть очков. Сражаются команды, которые борются за первую строчку в таблице», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» по итогам пяти туров набрал 13 очков и лидирует в таблице. «Спартак» (10) занимает четвертую строчку.

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