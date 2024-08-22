«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

Полузащитникможет быть обменян в. Об этом сообщает Managing Barca

Стало известно, что защитник «сине-гранатовых» Андрес Кристенсен может отправится в обратном направлении в «Манчестер Юнайтед».

Есть и другой вариант событий — Санчо может перейти в «Барселону» на правах аренды, а Кристенсен может быть продан в другой клуб.

В прошедшем сезоне Санчо выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, где провел 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Кристенсен принял участие в 30-и матчах за «Барселону» в рамках прошлого сезона Примеры, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.