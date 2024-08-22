В 20:30 22.08.2024 ПАОК и Шэмрок Роверс сыграют матч в квалификационном раунде ЛЕ.

ПАОК — Шэмрок Роверс

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПАОК» — «Шэмрок Роверс». Коэффициент ставки — 1.77.

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