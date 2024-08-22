В 19:30 22.08.2024 Паневежис и ТНС сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Паневежис — ТНС

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Паневежис» — «ТНС». Коэффициент ставки — 1.81.

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