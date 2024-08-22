ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • 00:19
    • Карацев разгромил Полманса и пробился в финал квалификации US Open
  • 00:01
    • «Митьюлланд» и «Слован» сыграли вничью, «Янг Бойз» вырвал победу у «Галатасарая»
  • 00:03
    • «Ред Булл Зальцбург» обыграл киевское «Динамо» в финальном раунде отбора ЛЧ
  • 23:42
    • Источник: Гюндоган прибыл в Англию для того, чтобы подписать контракт с «Ман Сити»
  • 21:44
    • Карпов: «Севилья» планирует сделать предложение «Локомотиву» по трансферу Тикнизяна
    Все новости спорта

    Смотреть онлайн матча Палмейрас — Ботафого 22.08.2024. Прямая трансляция в 03:30

    Футбол
    22.08.2024 в 03:30 начнется матч в турнире в плей-офф Кубка Либертадорес Палмейрас — Ботафого. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Ботафого» — «Палмейрас» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Прямую трансляцию матча Палмейрас — Ботафого смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцарцы будут пластаться
  • «Челси» — «Серветт». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Фиалки» разгромят венгерский коллектив?
  • «Фиорентина» — «Пушкаш-Академи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Ждем яркого и результативного спектакля
  • «Ягеллония» Белосток — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Фиорентина — Пушкаш-Академи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ягеллония Белосток — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крузейро — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Санкт-Галлен — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Патрикс — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Клаксвик — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры