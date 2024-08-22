Нойер: Никто не хочет провести сезон без трофеев, особенно в «Баварии»

Голкипер «Баварии»рассказал, чего ждет от нового сезона.

В прошлом сезоне мюнхенская команда не завоевала ни одного трофея впервые за 12 лет. Нойер надеется, что такого больше не произойдет.

«Никто не хочет провести сезон без трофеев, особенно в "Баварии". Мы очень мотивированы. Мы уже сталкивались с этим в прошлом, по крайней мере, Томас Мюллер и я. В 2012 году мы тоже остались без трофеев. Мы проиграли в финале Лиги чемпионов, заняли второе место в лиге и проиграли финал Кубка Дортмунду. В том году национальная сборная также проиграла в полуфинале Евро Италии. Это был очень разочаровывающий год, но мы получили мотивацию от этих поражений и направили ее на предсезонку, и в следующем сезоне выиграли требл в 2013 году.

Это наша большая цель, но нам действительно нужно много работать для этого. Нам нужно расти вместе как команде и выкладываться на поле. У нас новая команда как на поле, так и на тренерской скамье, это принесло команде свежую кровь и новую энергию. Мы хотим добиться максимального успеха», — сказал Нойер в интервью сайту Бундеслиги.

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Сейчас «Баварию» тренирует Венсан Компани, который до этого работал в «Бернли».