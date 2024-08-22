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    Камерунский вингер «Динамо» пропустит до шести недель

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    Атакующий полузащитник «Динамо» Муми Нгамале не сыграет в ближайших матчах из-за травмы голеностопа, сообщает «Чемпионат».

    Муми Нгамале
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    Муми Нгамале

    Нгамале получил травму в матче пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

    «21 августа Муми Нгамале прошел обследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, выявлено не было. Операция не требуется, лечение будет консервативным.

    Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов, — от четырех до шести недель», — сказали изданию в пресс-службе московского клуба.

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