Камерунский вингер «Динамо» пропустит до шести недель

Атакующий полузащитник «Динамо»не сыграет в ближайших матчах из-за травмы голеностопа, сообщает «Чемпионат».

Нгамале получил травму в матче пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«21 августа Муми Нгамале прошел обследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, выявлено не было. Операция не требуется, лечение будет консервативным.

Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов, — от четырех до шести недель», — сказали изданию в пресс-службе московского клуба.

В текущем сезоне Нгамале провел в РПЛ пять матчей и забил два гола.