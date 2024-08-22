начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги Европы, 22.08.2024.

Последний матч: «Эльфсборг» — «Мольде» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мольде» — «Эльфсборг». Коэффициент ставки — 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Мольде»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мольде — Эльфсборг.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам